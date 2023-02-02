سياسة
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نائب الرئيس التركي يبحث مع نظيرته البلغارية التعاون في الصناعات الدفاعية
بحث فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مع نظيرته البلغارية إليانا يوتوفا، حجم التجارة الثنائية والتعاون في الصناعات الدفاعية وقضايا أمنية. وأوضح أوقطاي أن حجم تجارة تركيا مع أوروبا يتزايد يوماً بعد يوم، وأن بلغاريا تمثل "بوابة تركيا إلى أوروبا".
نائب الرئيس التركي يبحث مع نظيرته البلغارية التعاون في الصناعات الدفاعية
نائب الرئيس التركي يستقبل نظيرته البلغارية إليانا يوتوفا  في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة/ صورة: AA
2 فبراير 2023

بحث فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي مع نظيرته البلغارية إليانا يوتوفا، حجم التجارة الثنائية والتعاون في الصناعات الدفاعية وقضايا أمنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الخميس.

وخلال اللقاء أعرب أوقطاي عن ارتياحه لاستمرار تعزيز العلاقات بين البلدين والتي تطورت على أساس المنفعة المتبادلة.

وأشار إلى الإمكانات الكبيرة للعلاقات التركية-البلغارية والحاجة المتزايدة إلى التعاون، معرباً عن رغبته في استمرار الزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية.

وأوضح أوقطاي أن حجم تجارة تركيا مع أوروبا يتزايد يوماً بعد يوم، وأن بلغاريا تمثل "بوابة تركيا إلى أوروبا".

وكشف أن عدد الشاحنات التي تمر عبر بلغاريا تضاعف في السنوات الخمس الماضية.

وقال إن منح تأشيرات دخول متعددة وطويلة الأجل للمواطنين الأتراك وتسهيل ذلك سيشجع رجال الأعمال على الاستثمار بشكل أكبر في بلغاريا والمساهمة في تطوير العلاقات الثقافية.

وأعرب عن استعداد تركيا للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ودعم جهود التحديث للجيش البلغاري.

من جهتها، رحبت نائبة الرئيس البلغاري إليانا يوتوفا، بمبادرات تركيا تجاه الحرب الأوكرانية-الروسية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وجهودها من أجل السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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