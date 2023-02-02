سياسة
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على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. الخارجية التركية تستدعي سفراء 9 دول
استدعت الخارجية التركية، سفراء 9 دول، على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على خلفية مزاعم أطلقتها بوجود تهديدات إرهابية في تركيا. وشددت الخارجية على أن مثل هذه الأنشطة المتزامنة لا تشكل نهجاً معتدلاً وحكيماً، بل تخدم أجندة الإرهابيين.
على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. الخارجية التركية تستدعي سفراء 9 دول
الخارجية أبلغت السفراء باستيائها وأكدت أنها تضمن أمن كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية  / Others
2 فبراير 2023

استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، سفراء 9 دول على خلفية مزاعم أطلقتها بوجود تهديدات أمنية في تركيا.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن الخارجية استدعت سفراء 9 دول، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بسبب تعليقها عمل ممثليتاها الدبلوماسية والقنصلية في تركيا بزعم التهديد بوقوع عملية إرهابية في البلاد.

وأضافت أن الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والسويد وبلجيكا وإيطاليا.

وأردفت أن الخارجية أبلغت السفراء باستيائها، وأكدت أنها تضمن أمن كل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بموجب الاتفاقيات الدولية.

كم جرى التشديد على أن مثل هذه الأنشطة المتزامنة لا تشكل نهجاً معتدلاً وحكيماً، بل تخدم فقط أجندة التنظيمات الإرهابية الخبيثة.

وأوضحت الخارجية أيضاً أنها تنتظر من الدول الصديقة والحليفة التعاون مع الوحدات الأمنية التركية.

وكانت قنصليات عدة دول أجنبية في تركيا قررت تعليق عمل موظفيها، بذريعة وجود تهديد بوقوع عملية إرهابية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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