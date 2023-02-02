سياسة
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اليونان.. فنانون يتظاهرون رفضاً لمشروع قانون متعلق بالأجور
تظاهر مئات الفنانين اليونانيين في أثينا رفضاً لتغييرات تشريعية تساويهم والأشخاص غير الحائزين شهادات جامعية فيما يتعلق بالأجور المدفوعة من الدولة والمؤهلات العلمية. ودعا الفنانون إلى إضراب ليومين، بعد تقديم الحكومة مشروع قانون غير مقبول.
اليونان.. فنانون يتظاهرون رفضاً لمشروع قانون متعلق بالأجور
اليونان.. فنانون يتظاهرون رفضاً لتشريعات تساوي بينهم وبين الغير متعلمين. / صورة: AFP
2 فبراير 2023

تظاهر مئات الفنانين اليونانيين في أثينا الخميس في إطار تحركات احتجاجية رفضاً لتغييرات تشريعية تساويهم والأشخاص غير الحائزين شهادات جامعية فيما يتعلق بالأجور المدفوعة من الدولة والمؤهلات العلمية.

ونشب الخلاف لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول بسبب مرسوم رئاسي يساوي بين الممثلين والموسيقيين والراقصين وخريجي المدارس الثانوية، بغرض تحديد أجور القطاع العام ومستويات المؤهلات.

ودعا الفنانون إلى إضراب خلال يومي الأربعاء والخميس، بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون حول هذا الموضوع اعتبروه أيضاً غير مقبول.

وتقول جمعية الترفيه اليونانية إن التغييرات المقترحة "تقلل" قيمة دراسات المسرح والسينما و "تهمش" الفنانين.

كما أشارت الجمعية إلى أن مشروع القانون الأخير سيمكّن الحكومة من تحديد رواتبهم بشكل مستقل عن اتفاقيات العمل الجماعية عند توظيفهم من جانب كيانات الدولة.

وأُطلقت دعوة إلى إضراب جديد في القطاع في 8 فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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