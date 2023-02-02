صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لصالح عزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وأيد 218 نائباً جمهورياً قرار إزاحة عمر من اللجنة، فيما عارضه جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 211، حسبما أفاد به مراسل الأناضول.

وقبيل التصويت، قالت النائبة عمر في خطاب أمام البرلمان إنها "مسلمة ومهاجرة من إفريقيا، فهل تفاجأ أحد منكم أنني مستهدفة؟ وهل تفاجأ أحد منكم أنني بطريقة ما لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية؟".

وأضافت: "صوتي لن يخفت إذا لم أكن عضوة في هذه اللجنة لولاية واحدة، (بل) سيصبح صوتي أعلى وأقوى".

وقالت عضوة الكونغرس إنه "سواء صوتّم أم لا، فأنا هنا لأبقى، وأنا هنا لأكون صوتاً ضد الشر في جميع أنحاء العالم ولأدعو إلى عالم أفضل".

وعلل الجمهوريون إزاحتهم للنائبة عمر بسبب تصريحات سابقة لها ضد إسرائيل، إذ واجهت اتهامات في 2019 بمعاداة السامية جراء تصريحات انتقدت فيها دعم بعض المشرعين لإسرائيل.

وفي ذلك الوقت، أدانت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وجميع الديمقراطيين تصريحات النائبة عمر التي اعتذرت عنها لاحقاً.