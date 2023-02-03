أعلنت شركة أبل أمس الخميس مبيعات وأرباحا دون توقعات وول ستريت متأثرة بضعف مبيعات آيفون بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعاً.

وهبط سهم آبل 5% بعد إعلان النتائج.

وانخفضت مبيعات الشركة 5% إلى 117.2 مليار دولار وتراجعت في كل جزء من أنحاء العالم خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة إلا أنها ارتفعت بالنسبة إلى الخدمات وأجهزة آيباد.

وبلغت الأرباح للسهم الواحد 1.88 دولار، في أول مرة تعلن فيها أبل أرباحاً دون توقعات وول ستريت منذ 2016.

وكان محللون توقعوا أن تبلغ المبيعات 121.1 مليار دولار والأرباح 1.94 دولار للسهم وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وأفاد تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة بأن تعطل الإنتاج الذي أضر بأبل خلال الربع الأول من السنة المالية قد انتهى.

وخلال الربع الأول من السنة المالية واجهت أبل موجة من التحديات التي دفعت وول ستريت لتوقع تراجع المبيعات.

ومن الأسباب الرئيسية لذلك ضغوط سلسلة التوريد في منشأة للإنتاج في تشنغتشو بالصين مما أثر على إنتاج هواتف أيفون 14 برو وبرو ماكس.