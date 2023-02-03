سياسة
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"لم أعلم بالزيارة".. حميدتي ينفي لقاءه الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الخميس في تعليق على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم إنه لم يلتقِهِ، وذلك بعدما ذكرت الخارجية السودانية في بيان أن كوهين اتفق مع البرهان على تطبيع العلاقات بين البلدين.
"لم أعلم بالزيارة".. حميدتي ينفي لقاءه الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم
  وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان خلال زيارة إلى الخرطوم الخميس الماضي  / صورة: AFP
3 فبراير 2023

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" مساء الخميس إنه لا علم له بزيارة الوفدالإسرائيلي للخرطوم، وإنه لم يلتقِهِ.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مجلس السيادة أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، وبحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حميدتي تأكيده "عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان اليوم".

وبعد عودته من الخرطوم أعلن كوهين أن توقيع اتفاقية التطبيع مع السودان سيجري في واشنطن خلال شهور قليلة من العام الجاري.

وفي مؤتمر صحفي من مطار بن غوريون أكد كوهين أنه نفذ "زيارة دبلوماسية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق الخميس، حيث التقيت رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان".

وعقب الزيارة ذكرت الخارجية السودانية في بيان أن الطرفين "اتفقا على المضي قدماً في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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