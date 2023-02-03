ذكرت السلطات في بلدة ريكلينجهاوزن غرب ألمانيا أن طفلاً لقي حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة يوم الخميس بعد أن صدمهما قطار.

وقالت صحيفة بيلد في وقت سابق إن قطار شحن جر الضحيتين عدة مئات من الأمتار.

وقال هربرت رول وزير الداخلية في ولاية نورد راين فستفاليا للصحفيين في موقع الحادث: "ما حدث هنا مروع ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن يتمتع الوالدان بالقوة لتجاوز هذه المحنة".

وأضاف: "لماذا وكيف.. كلها أسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب عليها بعد ولن تحل أي شيء".

ولم يتضح كيف وقع الحادث وما إذا كان مزيد من الأطفال فيه، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أنه جرى نشر نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.

وأفادت التقارير بأن فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا على خط السكك الحديدية مستعينة بطائرات مسيرة.

وامتنعت شرطة ريكلينجهاوزن عن الكشف عن عدد الجرحى أو ما إذا كان أي منهم مات.