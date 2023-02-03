في حادثة غريبة ترك زوجان بلجيكيان طفلهما في مطار بن غوريون الإسرائيلي في أثناء محاولتهما السفر من تل أبيب إلى بروكسل.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية الجمعة: "وصل الزوجان إلى مطار بن غوريون للسفر على متن رحلة طيران (رايان إير) المتجهة من تل أبيب إلى بروكسل في بلجيكا، ومع ذلك لم يكن لديهما تذكرة لطفلهما".

وأضافت: "بعد أن رفضا دفع ثمن تذكرة له، يبدو أنهما تركا الطفل في عربة الأطفال في أثناء سيرهما إلى منطقة فحص الجوازات".

وتابعت: "لاحظ موظفو المطار ما حدث واتصلوا بالشرطة التي عثرت على الوالدين وأخذتهما للاستجواب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت الثلاثاء وأن الشرطة احتجزت الوالدين الذين يحملان جوازات سفر بلجيكية.

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12 عن مدير مكتب طيران رايان إير (لم تذكر اسمه) أن "الجميع كانوا بحالة صدمة".

وأضاف المسؤول في شركة الطيران: "لم نر شيئاً كهذا من قبل، لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".