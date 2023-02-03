سياسة
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حادثة صادمة.. عائلة تتخلى عن طفلها بمطار إسرائيلي بسبب التذكرة
احتجزت الشرطة الإسرائيلية والدين يحملان جوازات سفر بلجيكية بعد ترك طفلهما عند نقطة تسجيل الوصول في مطار بن غوريون بتل أبيب قبل محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة رايان إير وعدم شراء تذكرة للطفل في حادثة صدمت من شاهدوها بالمطار، حسب إعلام عبري.
حادثة صادمة.. عائلة تتخلى عن طفلها بمطار إسرائيلي بسبب التذكرة
عائلة تتخلى عن طفلها في مطار إسرائيلي بسبب التذكرة   / Others
3 فبراير 2023

في حادثة غريبة ترك زوجان بلجيكيان طفلهما في مطار بن غوريون الإسرائيلي في أثناء محاولتهما السفر من تل أبيب إلى بروكسل.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية الجمعة: "وصل الزوجان إلى مطار بن غوريون للسفر على متن رحلة طيران (رايان إير) المتجهة من تل أبيب إلى بروكسل في بلجيكا، ومع ذلك لم يكن لديهما تذكرة لطفلهما".

وأضافت: "بعد أن رفضا دفع ثمن تذكرة له، يبدو أنهما تركا الطفل في عربة الأطفال في أثناء سيرهما إلى منطقة فحص الجوازات".

وتابعت: "لاحظ موظفو المطار ما حدث واتصلوا بالشرطة التي عثرت على الوالدين وأخذتهما للاستجواب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت الثلاثاء وأن الشرطة احتجزت الوالدين الذين يحملان جوازات سفر بلجيكية.

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12 عن مدير مكتب طيران رايان إير (لم تذكر اسمه) أن "الجميع كانوا بحالة صدمة".

وأضاف المسؤول في شركة الطيران: "لم نر شيئاً كهذا من قبل، لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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