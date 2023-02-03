سياسة
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موسكو تحذر من انعدام التوازن في الأسواق بعد حظر أوروبا منتجات روسيا النفطية
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحراً "سيزيد من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكداً أن روسيا "تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز".
موسكو تحذر من انعدام التوازن في الأسواق بعد حظر أوروبا منتجات روسيا النفطية
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفاً على سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل / صورة: AP
3 فبراير 2023

قال الكرملين الجمعة إن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحراً الذي يدخل حيّز التنفيذ الأحد، سيزيد "انعدام التوازن" في الأسواق.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "سيزيد ذلك انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكداً أن روسيا "تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز".

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفاً على سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، وفق صنّاع القرار الأوروبيين، إلى الحدّ من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جداً.

وسوف يمتد هذا الحظر اعتباراً من الأحد ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستُحدد دول مجموعة السبع أيضاً سقف لأسعار هذه المنتجات.

ورداً على ذلك حظرت موسكو اعتباراً من الأول من فبراير/شباط، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفاً لسعره.

وفي كييف، أعلنت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أنّ الاتّحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الهجوم، مؤكّدة أنّ روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريباً، كان أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل لا يزال يأتي من روسيا في بداية العام 2023، وفقاً لبيانات تتبّع ناقلات النفط العالمية حللتها "إس أند بي غلوبال".

ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، حسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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