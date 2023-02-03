سياسة
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الثاني خلال ثلاثة أيام.. إضراب كبير لعمال السكك الحديدية في بريطانيا
تعطلت حركة القطارات في بريطانيا حيث يطالب عمّال السكك الحديد بزيادة أجورهم وبظروف عمل أفضل، في حين لم يتراجع زخم التحرّكات الاجتماعية في مواجهة ارتفاع الأسعار.
الثاني خلال ثلاثة أيام.. إضراب كبير لعمال السكك الحديدية في بريطانيا
تطالب النقابتان بزيادة أجور عمال السكك الحديد وتحسين ظروف العمل في حين تعاني البلاد من التضخم  / صورة: Reuters
3 فبراير 2023

أعلنت شركات السكك الحديد اضطرابات كبيرة الجمعة بسبب إضراب العمال مطالبين بتحسين أجورهم، الأمر الذي اضطر بعضها إلى إلغاء جميع الرحلات.

والإضراب هو الثاني لعمال السكك الحديد في بريطانيا في غضون ثلاثة أيام بعدما شاركوا الأربعاء إلى جانب معلمين ومسؤولين حكوميين في أكبر إضراب في البلاد منذ عقد.

ودعت نقابتا "الجمعية التشاركية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء" (اسليف) و"الاتحاد الوطني لعمال سكك الحديد والبحرية والنقل" (RMT) إلى هذا الاضراب.

وتطالب النقابتان بزيادة أجور عمال السكك الحديد وتحسين ظروف العمل في حين تعاني البلاد من تضخم بلغ أكثر من 10% منذ أشهر.

وندّد ممثلو شركات القطارات برفض النقابات اقتراحاً بزيادة أجور السائقين بنسبة 8% على مدى عامين.

وقال سيمون ويلر من نقابة أسليف لوكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسييشن" إنه "طُلب منا وقف المفاوضات الجماعية". وقال "كان من الواضح أنّ هذا الاتفاق سيُرفض وصُمّم ليفشل".

وردّت مجموعة رايل ديليفري التي تمثل الشركات قائلةً "كنا نأمل أن يشارك ممثلو أسليف بطريقة بناءة لدفع المفاوضات بدلاً من تنظيم إضرابات جديدة غير مجدية".

وتزداد التحركات الاجتماعية في كل القطاعات في المملكة المتحدة في مواجهة أزمة غلاء المعيشة. وتنفّذ الممرضات الاثنين المقبل إضراباً مرة جديدة، بعد توقفهن عن العمل بشكل غير مسبوق في ديسمبر/كانون الأول.

وتحظى هذه التحرّكات، غير المسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي في عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، بدعم شعبي نسبي خصوصاً في قطاعات الصحة، لكن ما زالت حكومة المحافظين تتمسك بموقف حازم وتريد إصدار تشريعات للحد من حق الإضراب.

وأكد رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقابلة عبر قناة "Talk TV" مساء الخميس أنه "يرغب بمنح الممرضات زيادة كبيرة" إذا استطاع. وقال "لكنها مسألة اختيار"، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت "مبالغ كبيرة" في مجال خدمات الصحة العامة رغم الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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