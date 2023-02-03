سياسة
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تركيا وإندونيسيا توقّعان في أنقرة خطة تنفيذ التعاون العسكري
أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن تاريخ تركيا وإندونيسيا والروابط بينهما أسهمت في تقريب المسافة الجغرافية البعيدة، وذلك عقب توقيعه ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو خطة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.
تركيا وإندونيسيا توقّعان في أنقرة خطة تنفيذ التعاون العسكري
تركيا وإندونيسيا توقعان خطة تنفيذ التعاون العسكري / صورة: AA
3 فبراير 2023

وقّع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الجمعة خطة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك عقب لقاء ثنائي بين الوزيرَين وآخر على مستوى الوفود في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة له عقب التوقيع، أوضح أقار أن تاريخ البلدين والروابط بينهما أسهمت في تقريب المسافة الجغرافية البعيدة.

وقال: "من المهم أن نزيد إمكانات التعاون بين بلدينا في التدريبات العسكرية والمناورات والصناعات الدفاعية".

وأضاف: "أنا واثق أن خطة تنفيذ التعاون العسكري التي وقّعناها اليوم ستُسهم بشكل كبير في سلام وأمن واستقرار منطقتَينا والعالم".

من جانبه، شكر سوبيانتو نظيره التركي على حفاوة الاستقبال التي حظي به.

وشدد الوزير الإندونيسي على الأهمية التاريخية لخطة تنفيذ التعاون العسكري، مبيّناً أنها استمرار للشراكة الاستراتيجية للبلدين.

وأعرب عن سروره للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن تطوير تعاونهما سيُسهم كثيراً في سلام العالم واستقراره.

وأردف: "في هذا السياق، ستُنفّذ الخطة في أقرب وقت وبخطوات ملموسة، التي تُعبّر عن التعاون بين بلدينا وقواتهما المسلحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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