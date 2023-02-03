سياسة
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في حملة للقضاء على زواج القاصرات.. الشرطة الهندية تعتقل 1800 رجل
ألقت الشرطة الهندية القبض على أكثر من 1800 رجل، في ولاية آسام بشرق الهند، تزوجوا فتيات قاصرات أو رتبوا لتزويجهن. ورغم أن الزواج دون سن 18 عاماً غير قانوني في الهند، ينتهك السكان القانون علانية.
في حملة للقضاء على زواج القاصرات.. الشرطة الهندية تعتقل 1800 رجل
فتاة تنتمي لمجتمع سارانيا تنتظر بدء حفل خطوبتها في قرية فاديا في ولاية غوجارات بغرب الهند / صورة: Reuters
3 فبراير 2023

اعتقلت الشرطة في ولاية آسام بشرق الهند أكثر من 1800 رجل تزوجوا أو رتبوا لتزويج فتيات قاصرات، في بداية وصفها رئيس وزراء الولاية الجمعة بأنها حملة ستتواصل للقضاء على هذه الممارسة.

ووفق تصريح لرئيس ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، لوكالة رويترز، بدأت الشرطة الاعتقالات مساء الخميس ومن المرجح إلقاء القبض على مزيد من الأشخاص، من بينهم أولئك الذين يساعدون على تسجيل مثل هذه الزيجات في المعابد والمساجد.

وذكر "زواج الأطفال هو السبب الرئيسي وراء حمل القاصرات، الذي يعد بدوره مسؤولاً عن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

ورغم أن الزواج دون سن 18 عاماً غير قانوني في الهند، ينتهك السكان القانون علانية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الهند بها أكبر عدد من الزوجات القاصرات في العالم وأن العدد نحو 223 مليوناً. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير يعود لعام 2020 إن ما يقرب من 1.5 مليون من الفتيات القاصرات يتزوجن هناك كل عام.

وقال سارما "من المسلمين إلى الهندوس والمسيحيين وأبناء القبائل والمنتمين إلى المجتمعات الراقية، يُعتقل رجال من جميع الأديان والطوائف لارتكابهم هذه الجريمة الاجتماعية البشعة".

وأضاف أن حكومة ولاية آسام رفعت دعاوى تتعلق بزواج القصر ضد 4004 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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