سياسة
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"شبيغل الألمانية": برلين تطلب شراء منصات إطلاق من السويد لصالح أوكرانيا
قالت مجلة شبيغل الألمانية نقلاً عن مصادر إن ألمانيا تتحدث مع الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس-تي) IRIS-T التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا.
"شبيغل الألمانية": برلين تطلب شراء منصات إطلاق من السويد لصالح أوكرانيا
صاروخ جو جو  IRIS-T / صورة: Reuters
3 فبراير 2023

نقلت مجلة شبيغل الألمانية الجمعة عن مصادر قولها إن ألمانيا تتحدث إلى الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس-تي) IRIS-T التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأرسلت ألمانيا واحداً من أنظمة (أيريس-تي) إلى أوكرانيا وتعتزم إرسال مزيد استجابة لنداءات كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي دمرت مدناً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عام تقريبا.

وسوف تساعد منصات الإطلاق السويدية القوات الأوكرانية على حماية منطقة أكبر من الهجمات الروسية.

وقالت الصحيفة إن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أثار هذه المسألة خلال زيارته للسويد في الأسبوع الحالي لكن الحكومة السويدية ترفض حتى الآن توفير هذه المنصات.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع السويدية قوله إن المناقشات بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة يجب أن تراعي أن السويد قريبة من روسيا من الناحية الجغرافية لكنها ليست عضواً بعد في حلف شمال الأطلسي.

وتعترض تركيا حالياً على محاولة السويد وجارتها فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأقامت شركة ديل الألمانية الخاصة لتصنيع الأسلحة نظام (أيريس-تي) الذي يعتبر من بين الأنظمة الأكثر تقدماً في العالم.

وتستطيع الوحدات إطلاق صواريخ على مسافة 40 كيلومتراً لإسقاط طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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