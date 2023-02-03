قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه ليس من المرجّح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من المونديال التي سوف تُقام في عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح قائد الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية الجمعة، أنه سيبلغ 39 عاماً، وهذا قد يكون عائقاً أمامه في المشاركة بالبطولة التي سُتقام بعد 3 أعوام.

وأضاف ميسي: "لست أدري، قلت هذا دائماً بسبب عمري، أعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أكون هناك".

واشترط مهاجم باريس سان جيرمان لاستمراره في قيادة المنتخب حتى مونديال 2026 بالقول: "أحب لعب كرة القدم، أحب ما أفعله، طالما أنني بخير وأشعر أنني جاهز بدنياً وأستمتع سأواصل اللعب، أعتقد أن الوقت ما زال طويلاً حتى موعد بطولة كأس العالم المقبلة".

وتابع: "سأرى إلى أين تسير مسيرتي وما سأفعله، وهذا يعتمد على عديد من الأمور".

وتوّج ميسي مسيرته المبهرة العام الماضي عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال: "بالنسبة إليّ، هذه بالتحديد نهاية مسيرتي، ولا أعتقد أنه توجد نهاية أفضل".

وأعرب قائد الأرجنتين عن أمانيه بأن يظل ليونيل سكالوني، الذي يتفاوض حالياً مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مدرباً لمنتخب البلاد.