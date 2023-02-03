سياسة
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ماذا اشترط ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين في مونديال 2026؟
قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن الوقت ما زال طويلاً حتى موعد بطولة كأس العالم 2026، ليحدد مستقبله مع منتخب بلاده، لكنه استبعد مشاركته في البطولة الدولية لأنه سيكون بلغ 39 عاماً ما سيكون عائقاً أمامه في المشاركة.
ماذا اشترط ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين في مونديال 2026؟
توّج ميسي مسيرته العام الماضي عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم في قطر / صورة: AP
3 فبراير 2023

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه ليس من المرجّح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من المونديال التي سوف تُقام في عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح قائد الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية الجمعة، أنه سيبلغ 39 عاماً، وهذا قد يكون عائقاً أمامه في المشاركة بالبطولة التي سُتقام بعد 3 أعوام.

وأضاف ميسي: "لست أدري، قلت هذا دائماً بسبب عمري، أعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أكون هناك".

واشترط مهاجم باريس سان جيرمان لاستمراره في قيادة المنتخب حتى مونديال 2026 بالقول: "أحب لعب كرة القدم، أحب ما أفعله، طالما أنني بخير وأشعر أنني جاهز بدنياً وأستمتع سأواصل اللعب، أعتقد أن الوقت ما زال طويلاً حتى موعد بطولة كأس العالم المقبلة".

وتابع: "سأرى إلى أين تسير مسيرتي وما سأفعله، وهذا يعتمد على عديد من الأمور".

وتوّج ميسي مسيرته المبهرة العام الماضي عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال: "بالنسبة إليّ، هذه بالتحديد نهاية مسيرتي، ولا أعتقد أنه توجد نهاية أفضل".

وأعرب قائد الأرجنتين عن أمانيه بأن يظل ليونيل سكالوني، الذي يتفاوض حالياً مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مدرباً لمنتخب البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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