قالت الصين الجمعة إن المنطاد الذي حلّق في المجال الجوي الأمريكي "مدني وخرج عن مساره".

ومساء الخميس كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تتعقب منطاداً صينياً للمراقبة، يُشتبه أنه يسعى للتجسس على معلومات حساسة، يحلّق على ارتفاع عالٍ فوق القارة الأمريكية.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن المنطاد "مدني ويُستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأشارت إلى أن المنطاد "خرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".

وعبّرت الصين عن "الأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي"، وأكدت أنها ستستمر في التواصل مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص، وفق البيان.

وبناء على طلب الرئيس جو بايدن بحث البنتاغون إمكان إسقاط المنطاد، لكنه تقرر في نهاية المطاف عدم فعل ذلك بسبب المخاطر التي يشكلها تساقط الحطام على الناس حسبما صرح للصحفيين مسؤول دفاعي كبير طلب عدم كشف اسمه.

بلينكن يرجئ زيارته

في السياق أعلن مسؤول أمريكي الجمعة، أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كان مقرّراً أن يجريها لبكّين يومي الأحد والاثنين بسبب المنطاد الصيني.

وأكّد مسؤول أمريكي آخر لصحفيين طالباً بدوره عدم نشر اسمه أنّ تحليق هذا المنطاد في المجال الجوي الأمريكي "يُمثّل انتهاكاً واضحاً لسيادتنا وللقانون الدولي"، مبرراً بذلك أسباب إرجاء الزيارة رغم "الأسف" الذي عبّرت عنه بكين.

وأضاف: "أوضحنا لنظرائنا الصينيين أنّ هذا أمر غير مقبول وغير مسؤول".

وحسب هذا المسؤول فإنّ إدارة بايدن شعرت بأنّ "الوقت ليس مناسباً الآن ليتوجّه وزير الخارجية" إلى بكين.

وزيارة بلينكن إلى بكين كانت ستكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتّحدة والعملاق الآسيوي الذي تعتبره واشنطن منافسها الرئيسي في العالم.

لكنّ المسؤول الأمريكي نفسه شدّد على وجوب عدم إعطاء الحادث أكثر من حجمه، مشيراً إلى أنّ بلينكن سيحدّد موعداً جديداً للزيارة ما إن "تتوافر الظروف المناسبة".

"الواقعة خطيرة"

وأثارت واشنطن القضية مع السلطات الصينية. وقال مسؤول أمريكي: "أبلغناهم بخطورة الواقعة. أوضحنا لهم أننا سنفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبنا على أراضينا".

من جانبه استنكر رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي مساء الخميس "العمل المزعزِع للاستقرار" الذي ترتكبه الصين والذي "يتجاهل بلا خجل سيادة الولايات المتحدة".

ودعا مكارثي بايدن إلى "عدم التزام الصمت" مطالباً بإبلاغ أعضاء الكونغرس.