في واقعة غريبة نشرت منصة نتفليكس بالخطأ خطتها لمكافحة مشاركة كلمات المرور التي أعلنت عن عزم تنفيذها العام الماضي، وقالت إن هذه الإجراءات ستطبق تجريبياً في تشيلي وبيرو وكوستاريكا.

وقالت نفليكس الأربعاء إن خطة حظر تشارك كلمات المرور نُشرت بالخطأ على صفحة إرشادات المنصة للمشتركين خارج الدول الثلاث المطبق فيها وفي الولايات المتحدة، لكن سرعان ما تدورك الأمر وحُذفت.

وتعمد هذه الخطة إلى مكافحة تسرب أعداد المشتركين، بجعل تشارك كلمات المرور مدفوعاً. وبالتالي تسعى لأن تكون هذه الإجراءات سبيلاً لتدارك الخسائر المادية الجسيمة التي ترتبت على هذا الأمر.

خطة نتفليكس لمكافحة تشارك كلمات المرور

ومنذ إعلان انطلاق تطبيقها التجريبي العام الماضي في البلدان الثلاثة أصبح دخول أي شخص خارج بيت مالك حساب نتفليكس عملية مدفوعة، وتضاف تكاليفها على فاتورة الاشتراك الشهري. فيما لم تكشف الشركة بعد عن خططها لتقييد مشاركة كلمات المرور بالنسبة إلى بقية دول العالم.

وتبلغ الرسوم المدفوعة عن كل عملية ولوج خارج بيت صاحب الحساب ولو كان ذلك مرة واحدة نحو 2.99 دولار شهرياً. كما تقيد نتفليكس عمليات الولوج هذه بوضعها حساب فرعي يسمى "حساب الضيف" يربط بالحساب الأصلي، ولا يجري إنشاؤه إلا عبر دعوة من مالك الحساب الأصلي.

وللتفريق بين عمليات الولوج من داخل بيت المالك الأصلي للحساب والعمليات من خارج ذلك البيت ستستند نتفليكس إلى معلومات مثل عناوين IP لأجهزة الربط بالإنترنت ومُعرِّفات الأجهزة المرتبطة بالحساب وتحليل بيانات نشاط الحساب في رقعة جغرافية محددة.

وبالتالي من أجل تفادي معضلة أن يعتبر أحد الأجهزة المشتركة في حساب نتفليكس أنه جهاز "ضيف"، ما يوجب الدفع عنه، على صاحبه أن يفتح تطبيق نتفليكس ويشاهد أحد المواد المعروضة من خلال الارتباط بشبكة الـ"واي فاي" داخل بيت المالك الأصلي للحساب، على الأقل مرة واحدة في كل شهر.

خسائر فادحة جراء تشارك الحسابات

ووفق ما يرجحه مراقبون اتخذت نتفليكس قرار تطبيق هذه الإجراءات بسبب النزيف الحاد بأعداد المشتركين. وذلك بعد أن شهدت المنصة ازدهاراً في أيام الإغلاق العام خلال تفشي كورونا، إذ زاد عدد المشتركين بأكثر من 36 مليون مشترك جديد عام 2020، ونحو 18.2 مليون آخرين عام 2021.

ومع بدء عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي بدأت خسائر نتفليكس في التراكم. إذ فقدت ما يزيد على 1.17 مليون مشترك، فقط في الشهور الستة الأولى من 2022. وجاءت أكبر خسارة لمشتركي نتفليكس من أكبر أسواقها، أمريكا وكندا، حيث قالت شركة البث إنها فقدت 1.3 مليون مستخدم في الربع الثاني. ولكن جرى تعويض ذلك من خلال زيادة الاشتراكات في مناطق العالم الأخرى.

تقدر نتفليكس أن أكثر من 100 مليون أسرة تتمتع بخدمات المنصة دون أن تدفع رسوم الاشتراك.

ومنذ نشرها أول تقرير عن هذه الخسائر في يناير/كانون الأول 2022 سجلت أسهم نيتفلكس (NFLX) انخفاضاً بنسبة 25%، وهو ما انعكس في شكل انهيار لقيمتها السوقية فاق قدره 60 مليار دولار.

وعاودت أسهم نتفليكس التراجع أكثر في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 35%، وذلك بعد أن كشفت في تقرير ثانٍ عن انخفاض حاد في عدد المشتركين وحذرت من أن ملايين آخرين على وشك إنهاء اشتراكاتهم. وهو ما ترتب عليه أيضاً تراجع قيمتها السوقية بنحو 50 مليار دولار.