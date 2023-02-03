سياسة
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"بسبب غزة والخان الأحمر".. بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة
نقلت قناة "13" العبرية عن مصادر مقربة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أنه ينتقد سياسات حكومته برئاسة بنيامين نتنياهو، ويهدد بالاستقالة خلال شهور.
"بسبب غزة والخان الأحمر".. بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة
وفق مصادر هدد إيتمار بن غفير بالاستقالة خلال شهور  / صورة: AA
3 فبراير 2023

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سياسات حكومته برئاسة بنيامين نتنياهو، وهدد بالاستقالة خلال شهور، وفق ما نقلت قناة "13" العبرية (خاصة) عن مصادر مقربة منه.

وذكرت القناة أن مصادر (لم تسمّها) وصفتها بالمقربة من الوزير بن غفير قالت إنه "انتقد بشدة سياسات الحكومة، وتراخيها بالرد في قطاع غزة، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر في منطقة (ج) بالضفة الغربية".

وأبلغ الوزير المقربين منه، حسب المصادر ذاتها، أنه "في حال لم يتمكن خلال ثمانية أشهر من إحداث تغيير مهم في الملفات المذكورة داخل الحكومة، فسيقدم استقالته".

ووفق المصادر نفسها، "يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في محاولة إحداث التغيير".

وزعمت أن حكومة نتنياهو "لديها الاستعداد والرغبة لإحداث التغيير في تلك الملفات، ويعتقدون أن الوزير بن غفير ليس وحده في الحملة".

وقالت المصادر ذاتها، إن بن غفير من ناحية أخرى "راضٍ فعلا عن تحركات وخطوات لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل الفلسطينيين من منفذي العمليات، وهدم المنازل في القدس الشرقية، والسماح باستخراج رخص أسلحة لآلاف المدنيين الإسرائيليين ".

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويسكن نحو 190 فلسطينياً من عشيرة "الجهالين" البدوية في التجمع منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي بعد أن هجَّرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.

وفي قطاع غزة، تشهد الحدود مع إسرائيل بين الفينة والأخرى قصفاً متبادلاً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، لكن الهدوء يعم المنطقة خلال الفترة الأخيرة بشكل نسبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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