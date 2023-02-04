سياسة
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تلقت مساعدات جديدة.. أوكرانيا: الدبابات قبضتنا الحديدية بمواجهة روسيا
أكد وزير الدفاع الأوكراني أن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون بمثابة "قبضة من حديد" في هجوم مضاد تشنه كييف على القوات الروسية، في حين أعلنت واشنطن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها مليارَي دولار.
تلقت مساعدات جديدة.. أوكرانيا: الدبابات قبضتنا الحديدية بمواجهة روسيا
حصلت كييف على تعهدات من الغرب الشهر الماضي بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدتها على صد الهجوم الروسي / صورة: AFP
4 فبراير 2023

قال وزير الدفاع الأوكراني الجمعة إن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون بمثابة "قبضة من حديد" في هجوم مضاد تشنه كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية.

وأضاف أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أن الإمدادات الغربية من المدفعية عيار 155 على درجة بالغة من الأهمية لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية في الجنوب والشرق.

وقال: "نحتاج إلى دبابات الحلف الجديدة مع الدبابات الهامة من دول الأطلسي من أجل الهجوم المضاد، وسنستخدمها كقبضة حديدية لاختراق خطوطهم الدفاعية".

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك الذي يزور كييف لإجراء محادثات مع ريزنيكوف إن وارسو تساعد في تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام الدبابات الغربية، مضيفاً أن التدريب سيستغرق "أسابيع وليس أياماً أو شهوراً".

وحصلت كييف على تعهدات من الغرب الشهر الماضي بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدتها على صد الهجوم الروسي، مع تكثيف موسكو جهودها لإحراز تقدم في الشرق.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الحكومة تتوقع استلام 120 إلى 140 دبابة غربية من تحالف يضم 12 دولة في المرحلة الأولى من التسليم، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات إم 1 أبرامز الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها مليارَي دولار.

وقال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" بات رايدر للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأضاف أن المساعدات تشمل صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وذخيرة مدفعية وصواريخ "هيمارس" طويلة المدى.

وأوضح رايدر أن "بعض المساعدات ستصل إلى كييف خلال أيام أو أسابيع".

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة ترفع حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 29.3 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن البنتاغون حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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