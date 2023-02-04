سياسة
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رئيس وزراء كوسوفو: سنظل ممتنّين لتركيا لدورها بتدخُّل الناتو ووقف الإبادة
أعرب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عن امتنانه الدائم لتركيا لدورها في تدخُّل حلف الناتو الذي وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوسوفي عام 1999.
رئيس وزراء كوسوفو: سنظل ممتنّين لتركيا لدورها بتدخُّل الناتو ووقف الإبادة
كورتي بحث مع أردوغان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإمكانات التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع / صورة: AA
4 فبراير 2023

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إنهم سيظلون ممتنين لتركيا دائماً لدورها بتدخُّل حلف الناتو الذي وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوسوفي عام 1999.

جاء ذلك الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب لقائهما بإسطنبول.

ولفت كورتي إلى أنه بحث مع الرئيس أردوغان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإمكانات التعاون بمجالات الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع.

وتطرق إلى تدخُّل حلف الناتو الذي وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوسوفي عام 1999.

وقال: "سنظل دائماً ممتنين لتركيا لدورها في تدخُّل الناتو في كوسوفو. لقد وقف هذا التدخل الإبادة الجماعية ضد شعب كوسوفو وكان مهماً لإحلال السلام وتأسيس البلاد".

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها في 2008، لكن بلغراد لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية.

كما لفت كورتي إلى دعم تركيا مسار انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، معرباً عن شكره للرئيس أردوغان على دعمه.

وأشار إلى أن تركيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لكوسوفو، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين في هذا الإطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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