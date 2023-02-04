سياسة
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رصد ومراقبة.. منطاد تجسس صيني ثانٍ يستنفر وزارتَي دفاع كندا وأمريكا
استنفرت كندا بعد اكتشاف منطاد تجسس صيني في أجوائها، إذ قالت وزارة دفاعها إنها تراقب المنطاد وهو الثاني من نوعه، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اكتشافه في سماء الولايات المتحدة في وقت يتصاعد به التوتر بين واشنطن وبكين.
رصد ومراقبة.. منطاد تجسس صيني ثانٍ يستنفر وزارتَي دفاع كندا وأمريكا
بالون تجسس صيني مشتبه به في الولايات المتحدة / صورة: AFP
4 فبراير 2023

أعلن البنتاغون الجمعة أن منطاد تجسّس صينيّاً ثانياً يُحلّق فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة في اليوم السابق.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان: "نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلّق فوق أمريكا اللاتينية. نعتبر أنّ الأمر يتعلّق بمنطاد تجسّس صيني آخَر"، من دون أن يحدّد موقعه بدقّة.

وأرجأ وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة زيارة لبكين بعدما رصدت الولايات المتحدة في أجوائها المنطاد الصيني الأوّل الذي تشتبه بأنّ أغراضه تجسّسية، وهو اتّهام نفته بكين مبديةً "أسفها" لهذه الحادثة "غير المقصودة".

وأتى قرار الإرجاء بُعيد إعراب بكين عن "أسفها" لانتهاك منطادها المجال الجوّي الأمريكي.

واعتبرت بكين السبت أنّ وسائل الإعلام والسياسيّين في الولايات المتحدة يستغلّون المزاعم الأمريكيّة حول إطلاق منطاد تجسّس صيني فوق الأراضي الأمريكيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان صدر بعد إرجاء بلينكن زيارةً مقرّرة لبكين إنّ "بعض السياسيّين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الحادثة ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".

والسبت شدّدت وزارة الخارجيّة الصينيّة على أنّ "الصين… لم تنتهك أبداً أراضي ومجال أيّ دولة ذات سيادة".

وأضافت أنّ "بعض السياسيّين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا حادثة (المنطاد) ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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