سياسة
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تركيا تعين سادات أونال مندوباً جديداً لبعثتها في الأمم المتحدة
عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة، وتنقل أونال في العمل لدى سفارات بلاده في دول عربية وأجنبية من بينها الكويت والأردن وإيران وألمانيا والنمسا.
تركيا تعين سادات أونال مندوباً جديداً لبعثتها في الأمم المتحدة
أونال بدأ العمل في وزارة الخارجية التركية عام 1989 / صورة: AA
4 فبراير 2023

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة.

ووفق قرار التعيين المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان جرى إنهاء مهمة الممثل الخاص للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو وفقاً للمادة 4 من المرسوم الرئاسي.

وجرى تعيين نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة وفقاً للمادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي.

وخلال السنوات الماضية برز اسم سادات أونال، إذ كان يعتبر أحد المتخصصين في الملف السوري، وقاد أونال أطول مسار للتفاوض في الملف السوري وهو مسار “أستانا”، الذي انطلق في يناير/كانون الثاني 2017.

وتخرج أونال الذي ولد في قيصري عام 1963 في جامعة أنقرة كلية العلوم السياسية عام 1985، وبدأ العمل في وزارة الخارجية التركية عام 1989.

وتنقل أونال في العمل بسفارات وقنصليات بلاده لدى الكويت وألمانيا والنمسا والأردن وإيران.

وفي 7 أغسطس/آب 2018 عُين أونال نائباً لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو حتى تعيينه سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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