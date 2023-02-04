عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة.

ووفق قرار التعيين المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان جرى إنهاء مهمة الممثل الخاص للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو وفقاً للمادة 4 من المرسوم الرئاسي.

وجرى تعيين نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة وفقاً للمادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي.

وخلال السنوات الماضية برز اسم سادات أونال، إذ كان يعتبر أحد المتخصصين في الملف السوري، وقاد أونال أطول مسار للتفاوض في الملف السوري وهو مسار “أستانا”، الذي انطلق في يناير/كانون الثاني 2017.

وتخرج أونال الذي ولد في قيصري عام 1963 في جامعة أنقرة كلية العلوم السياسية عام 1985، وبدأ العمل في وزارة الخارجية التركية عام 1989.

وتنقل أونال في العمل بسفارات وقنصليات بلاده لدى الكويت وألمانيا والنمسا والأردن وإيران.

وفي 7 أغسطس/آب 2018 عُين أونال نائباً لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو حتى تعيينه سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة.