استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة على حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "استشهد شاب على حاجز حوارة، وجارٍ استلامه من قبل سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من إسعاف الجيش (الإسرائيلي)".

فيما ذكر تلفزيون فلسطين الحكومي أن "قوات إسرائيلية أطلقت النار تجاه شاب في محيط حاجز حوارة جنوبي نابلس"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني في الضفة بدعوى "محاولة مهاجمة جنود".

في السياق ذاته أصيب 13 فلسطينياً، اثنان منهم بجراح حرجة السبت، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم "عَقْبة جبر" للاجئين بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني بإصابة 13 فلسطينياً في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم، بينها إصابتان في حالة حرجة نقلتا إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

ووفق شهود عيان للأناضول فإن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر فاندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة فردت بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

إلى ذلك أصيب 4 فلسطينيين أحدهم جراحه خطيرة السبت خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم "عَقْبة جبر" للاجئين بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وقال مصدر بمستشفى أريحا الحكومي، مفضلاً عدم نشر اسمه: "وصلت إلينا 4 إصابات خلال مواجهات جرت في المخيم، إحداها خطيرة وجرى نقلها إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله".

ووفق شهود عيان فإن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر، فاندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطين يين الذين رشقوها بالحجارة، فردت بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وقال تلفزيون فلسطين، إن "الجيش الإسرائيلي فرض حصاراً على المخيم ثم اقتحمه وحاصر منزلاً، وهدم أجزاء منه بواسطة جرافة".

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ مضادة للدروع على منزل في المخيم يتحصن بداخله مسلحون فلسطينيون سبق أن أطلقوا النار عند مطعم في مفرق "ألموغ" جنوبي أريحا السبت الماضي دون وقوع إصابات.

وأضافت أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين المسلحين الذين تحصنوا في المنزل والقوات الإسرائيلية دون وقوع إصابات في صفوف الأخيرة.

ووزع الجيش الإسرائيلي منشورات على سكان المخيم دعاهم فيها لتجنب المواجهات مع قواته والبقاء مع أطفالهم داخل المنازل، حسب المصدر ذاته.​​​​​​​ ومنذ أيام يفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة على مداخل مدينة أريحا، ويدقق في هويات الخارجين منها بحثاً عن فلسطيني يتهمه بإطلاق النار على مطعم إسرائيلي.