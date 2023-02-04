سياسة
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قد تصل إلى سالب 50 .. موجة قطبية تحدث "مرة كل جيل" تضرب أمريكا وكندا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الموجة بالغة البرودة التي تضرب كندا والولايات المتحدة قد تسبب رياحاً شديدة البرودة "تحدث مرة واحدة في الجيل" والتي تسبب قضمة الصقيع في أقل من 10 دقائق.
قد تصل إلى سالب 50 .. موجة قطبية تحدث "مرة كل جيل" تضرب أمريكا وكندا
لقى ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم إثر الطقس السيئ فى جنوب الولايات المتحدة منذ الاثنين / صورة: AFP
4 فبراير 2023

كثّفت خدمات الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة وكندا تحذيراتها الجمعة بمواجهة درجات حرارة قطبية قد تصل إلى -50 درجة ظاهرية شمال شرقي الولايات المتحدة وشرقي كندا اللذين تجتاحهما رياح جليدية.

وقد تشهد ولاية ماين شمالي الولايات المتحدة خصوصاً ليل الجمعة-السبت انخفاضاً شديداً بدرجة الحرارة إلى -51 درجة مئوية ظاهرية، وفق نشرة عن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو قرب حدود كندا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو: "إنه برد قطبي تاريخي" غير مسبوق على نطاق "جيل كامل" وهو "شيء لم يشهده خصوصاً شمال ولاية ماين وشرقها منذ عامَي 1982 و1988".

وأشارت إلى أنه بأجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة وهذه المنطقة من نيو إنغلاند قد تصل درجات الحرارة تحت تأثير رياح جليدية "إلى أدنى مستوياتها منذ عقود أو حتى مستوى غير مسبوق بتاتاً".

ولقى ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم إثر الطقس السيئ جنوبي الولايات المتحدة منذ الاثنين.

على الجانب الآخر من الحدود أُصدرت تحذيرات من برد قطبي شرقي كندا، وفق وزارة البيئة التي أشارت إلى خطر الإصابة بقضمة صقيع في غضون دقائق.

وبلغت درجة الحرارة الظاهرية -41 في مونتريال بعد ظهر الجمعة. وقد تنخفض إلى -50 درجة بالمناطق الشمالية من كيبيك. وتصاعد دخان أبيض يعرف بـ"دخان بحار المنطقة القطبية الجنوبية" فوق نهر سان لوران بسبب البرد القارس الذي يمر فوق المياه غير المتجمدة.

أما في مونتريال فضربت رياح قوية المارة القلائل وسط المدينة.

وفي العاصمة أوتاوا كانت الرؤية شبه معدومة ليل الخميس-الجمعة بسبب تساقط الثلوج التي صاحبتها رياح قوية.

ويتوقّع أن تصل درجات الحرارة الباردة والرياح في الولايات المتحدة إلى أوجها ليل الجمعة-السبت، خصوصاً في بوسطن ونيويورك، قبل أن تبدأ الارتفاع الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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