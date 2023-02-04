تجاوزت قيمة صادرات قطاع الصناعة في تركيا 13 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلة أعلى رقم تصدير لشهر يناير على الإطلاق.

وأوضحت بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك السبت أن إجمالي صادرات البلاد في يناير الماضي سجلت زيادة 10.4% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، وبلغت 19.4 مليار دولار.

وأضافت البيانات أن قيمة صادرات قطاع الصناعة بلغت 13 ملياراً و674 مليون دولار خلال يناير الماضي، مسجلة أعلى رقم تصدير لشهر يناير على الإطلاق.

وأوضحت أن حصة صادرات القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات التركية بلغت 70.6%، خلال يناير.

وأشارت إلى أن صادرات القطاع الصناعي سجلت زيادة 4.5% في يناير 2023، مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

واحتلت ألمانيا المركز الأول بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعة تلتها روسيا.