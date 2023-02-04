سياسة
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تغريدة كادت تودعه السجن.. محكمة تبرِّئ ماسك من الاحتيال على مساهمين في تسلا
برأت محكمة أمريكية الملياردير إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال، وجهت إليه إثر تدوينه تغريدة عن أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص وإلغاء طرح أسهمها في البورصة.
تغريدة كادت تودعه السجن.. محكمة تبرِّئ ماسك من الاحتيال على مساهمين في تسلا
  محكمة تبرئ ماسك من الاحتيال على مساهمين في تسلا / صورة: Reuters
4 فبراير 2023

برّأت هيئة محلفين الجمعة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر تكبدها مستثمرون في محاكمة بتهمة الاحتيال بشأن تغريدة كتبها عام 2018 مدّعياً أن لديه تمويلاً كافياً لإخراج تسلا من البورصة.

وتعود أطوار القضية إلى أغسطس/آب 2018 عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل لذلك. وتسبب ذلك بتقلبات حادة في سعر سهم الشركة لأيام.

وأجرى المحلّفون مداولات لمدة ساعتين تقريباً قبل العودة إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن لا ماسك ولا مجلس إدارة تسلا ارتكبا عمليات احتيال عبر التغريدة وعقبها.

وغرّد ماسك الذي حاول عبثاً نقل المحاكمة إلى تكساس بذريعة أن المحلّفين في كاليفورنيا سيتحيّزون ضدّه: "الحمد لله غلبت حكمة الشعب!".

وأضاف: "أنا أقدّر بشدّة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية تسلا 420 لإخراج الشركة من البورصة".

وجادل المحامي نيكولاس بوريت الذي يمثل غلين ليتلتون ومستثمرين آخرين في تسلا في المحكمة بأن القضية أقيمت من أجل ضمان أن يلتزم الأغنياء والنافذون القواعد نفسها للأسواق المالية مثل أي شخص آخر.

وقال بوريت للجنة المؤلفة من تسعة محلفين خلال المرافعة الختامية: "نشر إيلون ماسك تغريدات كاذبة مع تجاهل متهوّر لحقيقتها".

وأشار بوريت إلى شهادة خبراء قدّرت أن مزاعم ماسك بشأن التمويل والتي تبين أنها غير صحيحة كلّفت المستثمرين مليارات الدولارات في المجموع وأنه يجب أن يدفع ماسك ومجلس إدارة تسلا تعويضات.

لكن أليكس سبيرو محامي ماسك نجح في الرد بأن الملياردير ربما أخطأ في صياغة تغريدة متسرّعة، إلا أنه لم يخدع أحداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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