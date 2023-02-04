سياسة
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طهران: مجلس النواب الأمريكي عزل إلهان عمر لأنها مسلمة وناقدة لإسرائيل
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي سببه أنها "مسلمة، وناقدة للفصل العنصري الإسرائيلي".
طهران: مجلس النواب الأمريكي عزل إلهان عمر لأنها مسلمة وناقدة لإسرائيل
الخارجية الإيرانية: عزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية لأنها مسلمة وناقدة للفصل العنصري الإسرائيلي / صورة: AP
4 فبراير 2023

قالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إن عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يعود إلى كونها "مسلمة، وناقدة للفصل العنصري الإسرائيلي".

وكتب متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تغريدة، إن "تصويت البرلمان الأمريكي المستبد على إقالة النائبة الديمقراطية إلهان عمر، المسلمة وذات البشرة السمراء والناقدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، من إحدى لجان مجلس النواب، دليل على مدى التزام النظام الأمريكي شعار المرأة، الحياة، الحرية! الذي يستخدم حجة للتدخل في شؤوننا الداخلية وحسب".

والخميس، صوّت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة عزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وأيّد 218 نائباً جمهورياً قرار إزاحة عمر من اللجنة، فيما عارضه جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 211، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وقبيل التصويت، قالت النائبة عمر في خطاب أمام البرلمان إنها "مسلمة ومهاجرة من إفريقيا، فهل تفاجأ أحد منكم أنني مستهدفة؟ وهل تفاجأ أحد منكم أنني بطريقة ما لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية؟".

وأضافت: "صوتي لن يخفت إذا لم أكن عضوة في هذه اللجنة لولاية واحدة، بل سيصبح صوتي أعلى وأقوى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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