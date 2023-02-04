حظرت هيئة الاتصالات الباكستانية موقع ويكييبديا في البلاد لعدم امتثاله لطلب حذف محتويات تنطوي على ازدراء للقيم الدينية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، السبت، بانتهاء مهلة الساعات الـ48 الممنوحة للمنصة لإزالة تلك المحتويات.

وقالت متحدثة هيئة الاتصالات ملاحات عبيد: "حظرت منصة ويكيبيديا في باكستان لعدم إزالتها المحتويات التي تنطوي على ازدراء للقيم الدينية".

ولفتت إلى أن باكستان ستعيد النظر في قرار حجب الموقع حال إزالة المحتويات المعنية، وفق ما نقل الإعلام المحلي.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلنت هيئة الاتصال إبطاء الوصول إلى موقع ويكيبيديا لمدة 48 ساعة بذريعة عدم إزالة محتويات تتضمن ازدراء للقيم الدينية.

وأكدت أنه سيجرى حظر ويكيبيديا في باكستان لفترة طويلة حال عدم إزالة المحتويات المذكورة.