تبادلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 200 أسير حرب، في عملية أعلنها كل جانب على حدة اليوم السبت، مع إعادة جثتَي متطوعَين بريطانيَّين إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "عاد 63 من الجنود الروس الذين كانوا في الأسر بالأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

ومجموعة العسكريين المُفرج عنهم أفراد من "فئة حساسة"، حسب بيان الدفاع الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن "عملية تبادل الأسرى مع كييف جرت بوساطة إماراتية".

من جهته قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن عملية تبادل أسرى جديدة جرت مع الجانب الروسي.

وأشار في منشور على تليغرام، إلى إطلاق روسيا سراح 116 عسكرياً أوكرانياً في إطار الصفقة.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، تبادلت موسكو وكييف أسرى حرب في عملية أطلقت روسيا بموجبها سراح 142 جندياً أوكرانياً، وأفرجت أوكرانيا عن 82 روسياً.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، قالت أمينة المظالم الروسية تاتيانا موسكالكوفا، في تصريح صحفي، إن المحادثات جارية لإجراء جولات جديدة من تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا.​​​​​​​