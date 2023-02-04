سياسة
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في خضم أزمة نظام التقاعد.. تهمة الفساد والمحسوبية تلاحق وزير العمل الفرنسي
جددت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن جددت ثقتها بوزير العمل أوليفييه دوسوبت، بعدما وجّه إليه القضاء تهمة المحسوبية عندما كان رئيساً لبلدية أنوناي، وذلك في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة.
في خضم أزمة نظام التقاعد.. تهمة الفساد والمحسوبية تلاحق وزير العمل الفرنسي
دوسوبت متهم بـ"المحسوبية" في إبرام عقد حكومي مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي / Others
4 فبراير 2023

يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة. لكن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن جددت ثقتها به السبت.

ومن المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق اعتباراً من الاثنين أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكّل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.

وتُنظَّم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير/كانون الثاني.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته "إيلاب" ونشرته الأربعاء، فإن 71% من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.

ودوسوبت متهم بـ"المحسوبية" في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا. ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.

لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة "المحسوبية"، حسب دوسوبت.

وأشار موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود "مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010"، عندما كان نائباً ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.

وأكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت "يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة".

ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.

ويتولى الوزير البالغ 44 عاماً والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017 ، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية. وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.

دوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشكلات في خضم إصلاح نظام التقاعد، إذ سبقه ايريك فورت الذي تورط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور التي يُشتبه أنها تهربت من الضرائب. لاحقا بُرئ اليميني السابق الذي انضم إلى ماكرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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