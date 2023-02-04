أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند حالة من الجدل بعدما رفض لاعبَين مسلمَين في المنتخب الهندي للكريكيت، تلقي الصبغة الحمراء التي يضعها الهندوس على جبينهم وترتبط بالعقيدة الهندوسية.

ويُظهر فيديو متداول اللاعبَين المسلمَين ضمن أعضاء فريقهم داخل أحد الفنادق الذي يقيمون فيه استعداداً لمواجهتهم المرتقبة مع أستراليا الشهر الجاري، وهما يرفضان وضع سيدة من فريق الاستقبال بالفندق الصبغة الحمراء على جباههم.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية؛ فإن بين الهندوس مُعتقداً شائعاً بين الهندوس أن النقطة الحمراء على الجبين هي بمثابة لقاح يحافظ على الطاقة الإيجابية داخل الجسم ويمنع عنه قدراً كبيراً من الطاقة الروحية السلبية.

وهاجم عدد كبير من نشطاء اليمين الهندوسي اللاعبَين المسلمَين محمد سراج وعمران مالك، بسبب عدم امتثالهما للتقليد الهندوسي.

في حين أشار صحفي الهندي الشهير محمد زبير، إلى أن أعضاءً آخرين بالفريق نفسه مثل المدرب، فيكرام راثور واللاعب هاري براساد موهان، وهما غير مسلمَين، رفضا أيضاً الحصول على "التيلاك".

من جهة أخرى أيد عدد كبير من رواد مواقع التواصل اللاعبَين، منددين بردود فعل شخصيات من اليمين الهندوسي على تجنب لاعبَين مسلمَين تقليداً دينياً لا يتفق مع عقيدتهما.