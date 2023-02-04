قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن التنظيمات الإرهابية تزرع الألغام على طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن السويد تدوس على الألغام وهي تعلم ذلك، وإن بإمكانها إزالة هذه الألغام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جاوش أوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في قضاء ألانيا بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأضاف أن السويد إن داست على هذه الألغام فإنها ستنفجر، أما فنلندا فلها موقع مختلف عند تركيا.

وأشار إلى أنّ تركيا تكافح الإرهاب على مدار 40 عاماً، وأنها لم تتلق الدعم الذي كانت تنتظره.

ووجه جاوش أوغلو انتقاداته إلى السويد على سماحها بحرق القرآن الكريم، وتركها أنصار التنظيمات الإرهابية تصول وتجول في شوارعها.

وقال وزير الخارجية التركي: "تحت مسمى حرية التعبير ستسمحون بحرق القرآن الكريم، وتأذنون بكل عمل دنيء ضد تركيا، ثم تريدون الانضمام إلى الناتو".

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من المصحف الشريف من شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرهم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.​​​​​​​