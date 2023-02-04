قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن الولايات المتحدة ستتولى أمر ما يشتبه في أنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستُسقط المنطاد الذي يحلّق في أنحاء البلاد، فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

ولم يوضح الرئيس، الذي لم يتحدث من قبل عن واقعة المنطاد، ما الإجراء الذي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذه.

وقال مسؤولون إن قادة الجيش فكروا في إسقاط منطاد المراقبة الذي كان يحلق على ارتفاع عالٍ لكنهم أوصوا في النهاية بالامتناع عن ذلك بسبب الخطر الذي يشكله سقوط الحطام.

وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للصين اتفق على إجرائها بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب المنطاد.

وشوهد المنطاد فوق ولاية مونتانا يوم الأربعاء ثم واصل مروره في الأجواء عبر الولايات المتحدة. وشوهد فوق ولاية نورث كارولاينا صباح اليوم السبت، وفقاً لما ذكرته شركة أكيوويذر للأرصاد الجوية التي كانت تتبع المنطاد.

وعبّرت الصين عن أسفها لأن "المنطاد" المستخدم للأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية الأخرى ضل طريقه ودخل إلى المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة إن منطاداً صينياً آخر رُصد فوق أمريكا اللاتينية، دون أن تحدد مكانه بالضبط.