سياسة
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الأهلي المصري يضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية
بفوزه على سياتل ساوندرز بهدف دون رد، ضرب الأهلي موعداً كبيراً مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في مباراة نصف نهائي مرتقبة، من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على استاد "مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط.
الأهلي المصري يضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية
محمد مجدي أفشة يحرز هدف الفوز الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي / صورة: AFP
4 فبراير 2023

حجز الأهلي المصري مقعداً له في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، السبت، بفوزه على سياتل ساوندرز بهدفٍ بلا رد، في استاد "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية.

لعب الأهلي مباراة مميزة على الصعيد الفني والتكتيكي، خصوصاً في الشوط الثاني الذي فرض خلاله سيطرة شبه مطلقة بفضل تألق خط الوسط بقيادة عمرو السولية والمالي عليو ديانغ.

واقتنص البديل محمد مجدي أفشة هدف الفوز الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للقاء بكُرة سددها قوية ارتطمت بأحد المدافعين وأكملت طريقها نحو الشباك الأمريكية، في هدف أعاد للأذهان هدفه الشهير "بالضربة القاضية" في مرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والذي سمي "نهائي القرن".

بهذا الانتصار ضرب الأهلي موعداً كبيراً مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في مباراة نصف نهائي مرتقبة، من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على استاد "مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط.

يذكر أن الأهلي المصري يصل إلى المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه، ويطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى النهائي لمواجهة المتأهل عن المواجهة الأخرى التي ستجمع فلامنغو البرازيلي والهلال السعودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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