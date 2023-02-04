أسقط الجيش الأمريكي السبت المنطاد الصيني الذي كان يحلّق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محليّة.

وأوردت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"، أسقطه الجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعطاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد فوق المحيط الأطلسي مساء اليوم وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات أسقطت المنطاد قبالة سواحل كارولينا وتجري عملية لانتشال الحطام.

وقبيل عملية إسقاط المنطاد، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مؤقتة على المجال الجوي فوق ساحل كارولينا استعداداً لعملية إسقاط المنطاد.

والأربعاء، شوهد المنطاد فوق ولاية مونتانا ثم واصل مروره في الأجواء عبر الولايات المتحدة. وشوهد فوق ولاية نورث كارولاينا صباح اليوم السبت، وفقاً لما ذكرته شركة أكيوويذر للأرصاد الجوية التي كانت تتبع المنطاد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة إن منطاداً صينياً آخر رُصد فوق أمريكا اللاتينية، دون أن تحدد مكانه بالضبط.

وعبّرت الصين عن أسفها لأن "المنطاد" المستخدم للأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية الأخرى ضل طريقه ودخل إلى المجال الجوي للولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارة للصين اتفق على إجرائها بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب المنطاد.