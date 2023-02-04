أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت اعتراض "جسم طائر" في سماء قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش "تمكّن مقاتلو الدفاع الجوي من اعتراض جسم طائر في سماء قطاع غزة، لا يدور الحديث عن عملية إطلاق صاروخ، مزيد من التفاصيل لاحقاً".

وقبل صدور بيان الجيش قالت قناة (13) الإسرائيلية (خاصة)، إن الجيش فعّل نظام القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة، حيث كانت شبهات بإسقاط طائرة دون طيار أُطلقت من قطاع غزة".

بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية (خاصة) أن السكان في مدينة سديروت (جنوب) أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي في المنطقة.

وحتى الساعة 20:11 (ت.غ) لم يعلّق أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إعلان الجيش الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة، تشهد منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل، بين حين وآخر، قصفاً متبادلاً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، لكن الهدوء يعم المنطقة خلال الفترة الأخيرة بشكل نسبي.