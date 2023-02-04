سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "جسم طائر" في سماء غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "جسم طائر" في سماء قطاع غزة. وكانت قناة (13) الإسرائيلية قالت إن الجيش فعّل نظام القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة، حيث كانت شبهات بإسقاط طائرة دون طيار أُطلقت من القطاع.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "جسم طائر" في سماء غزة
القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة باتجاه الأراضي المحتلة- أرشيفية / صورة: Reuters
4 فبراير 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت اعتراض "جسم طائر" في سماء قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش "تمكّن مقاتلو الدفاع الجوي من اعتراض جسم طائر في سماء قطاع غزة، لا يدور الحديث عن عملية إطلاق صاروخ، مزيد من التفاصيل لاحقاً".

وقبل صدور بيان الجيش قالت قناة (13) الإسرائيلية (خاصة)، إن الجيش فعّل نظام القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة، حيث كانت شبهات بإسقاط طائرة دون طيار أُطلقت من قطاع غزة".

بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية (خاصة) أن السكان في مدينة سديروت (جنوب) أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي في المنطقة.

وحتى الساعة 20:11 (ت.غ) لم يعلّق أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إعلان الجيش الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة، تشهد منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل، بين حين وآخر، قصفاً متبادلاً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، لكن الهدوء يعم المنطقة خلال الفترة الأخيرة بشكل نسبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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