سياسة
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قصف روسي كثيف على أوكرانيا وقوات كييف تصد هجوماً على باخموت
شهدت أوكرانيا السبت عمليات قصف روسية كثيفة، غداة تلقيها وعوداً بالحصول على أسلحة غربية بعيدة المدى، مؤكدةً في الوقت نفسه صدّ هجوم على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها الرئيس الأوكراني بأنها "حصن".
قصف روسي كثيف على أوكرانيا وقوات كييف تصد هجوماً على باخموت
تواصل عمليات القصف في مدينة خيرسون التي استولى عليها الروس ثم انسحبوا منها / صورة: AP
4 فبراير 2023

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية بعد الظهر إن "العدو يتجمّع في بعض المناطق. ويركز جهوده الرئيسية على شنّ عمليات هجومية في اتجاه كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا".

وفي منطقة دونيتسك شرقي البلاد، استهدفت نيران المدفعية الثقيلة صباح السبت أفدييفكا على خطّ الجبهة، بعد أن استُهدفت مدينة كراماتورسك التي يرغب أيضاً الروس في السيطرة عليها، في الليلة الماضية بصواريخ، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، استهدفت صواريخ "منشآت مدنية" واقعة في أراضي 26 مدينة في منطقة زابوريجيا جنوباً، حسب المصادر نفسها.

وتواصلت عمليات القصف في مدينة خيرسون الكبيرة في جنوب البلاد التي استولى عليها الروس ثم انسحبوا منها. وقُتل فيها شخص وجرح آخر الجمعة على ما ذكرت السلطات.

صدّ هجوم روسي على باخموت

وأكد حرس الحدود الأوكرانيون من جانبهم، صدّ "هجوم للغزاة" وطردهم من ضاحية باخموت بعد أن كشفت عملية استطلاع جوية أن "العدو يستعدّ لمهاجمة" هذه المدينة، مركز المعارك في أوكرانيا.

وجاء في بيان أن حرس الحدود أطلقوا قذيفة هاون "على مكان تجمّع المحتلّين" ثمّ "أجبروهم على التراجع".

وأكدت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع، السبت أن "هذا الأسبوع، بذلت قوات الاحتلال الروسي جهودها كافة لاختراق دفاعنا ومحاصرة باخموت وشنّت هجوماً قوياً على منطقة ليمان. لكن بفضل صمود جنودنا، فشلت".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن الجيش "سيدافع ما استطاع" عن مدينة باخموت المهمة في شرق البلاد التي يسعى الجيش الروسي للاستيلاء عليها منذ أِشهر، مشدداً على أن "أحداً لن يتخلى عن هذا الحصن".

والسبت، كانت مدينة أوديسا تعاني من انقطاع كبير للتيار الكهربائي بعد حادثة تقنية في محطة كهربائية لطالما استُهدفت بقصف روسي في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الإدارة المحلية ماكسيم مارتشينكو إن "منطقة ومدينة أوديسا محرومتان بشكل شبه كامل من التيار الكهربائي. قرابة 500 ألف شخص لا كهرباء لديهم".

من جانبه، أكد وزير الطاقة غيرمان غالوشتشينكو أنه "جرى تزويد البنية التحتية الأساسية كافة (بالطاقة). وبالتالي فإن المدينة سيكون لديها مياه وتدفئة. نحو ثلث المستهلكين لديهم كهرباء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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