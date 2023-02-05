أرسلت كندا السبت أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 الموعودة إلى أوكرانيا وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند.

وقالت الوزيرة على تويتر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا".

وأضافت "كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية معدات تحتاج إليها للانتصار".

وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة قالت الوزيرة "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".

ونهاية يناير/كانون الثاني أعلنت كندا قرارها تسليم أربع دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، السبت، أن بلاده سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.

وأضاف كوستا أن البرتغال تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد من دبابات ليوبارد المعطلة في مستودعات السلاح البرتغالية، حسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وقال كوستا لوكالة لوسا للأنباء خلال زيارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى "نعمل حالياً على الاستغناء عن بعض دباباتنا.. أعرف عدد الدبابات (التي سنرسلها إلى أوكرانيا)، لكن ذلك سيُعلن في الوقت المناسب".

الوضع "يتعقّد"

ميدانياً، شهدت أوكرانيا السبت عمليّات قصف روسيّة كثيفة، غداة تلقّيها وعوداً بالحصول على أسلحة غربيّة طويلة المدى، مؤكّدةً في الوقت نفسه صدّ هجوم على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها الرئيس الأوكراني بأنّها "حصن".

وأقرّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بأنّ الوضع "يتعقّد" على الأرض في مواجهة القوّات الروسيّة. وقال في رسالته اليوميّة "خلال 346 يوماً من هذه الحرب، كثيراً ما قلتُ إنّ الوضع على الخطوط الأماميّة صعب. والوضع يزداد تعقيداً".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانيّة بعد ظهر اليوم نفسه إنّ "العدوّ يتجمّع في بعض المناطق. يُركّز جهوده الرئيسيّة على شنّ عمليّات هجوميّة في اتّجاه كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا".

في منطقة دونيتسك شرق البلاد، استهدفت نيران المدفعيّة "الثقيلة" صباح السبت أفدييفكا على خطّ الجبهة، بعد أن استُهدفت مدينة كراماتورسك التي يرغب أيضاً الروس في السيطرة عليها، في الليلة الماضية بصواريخ، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، استهدفت صواريخ "منشآت مدنيّة" واقعة في أراضي 26 مدينة في منطقة زابوريجيا جنوباً، حسب المصادر نفسها.

وتواصلت عمليات القصف في مدينة خيرسون الكبيرة في جنوب البلاد التي استولى عليها الروس ثم انسحبوا منها. وقُتل فيها شخص وجُرح آخر الجمعة على ما ذكرت السلطات.