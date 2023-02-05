سياسة
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بعد أمر من بايدن.. بماذا ردت الصين على إسقاط الجيش الأمريكي لمنطادها؟
حثّت الصين على المعالجة "الهادئة" للجدال حول منطادها المكتشف في أجواء الولايات المتحدة، وقالت خارجيتها إن بكين "لم تنتهك إطلاقاً أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير".
بعد أمر من بايدن.. بماذا ردت الصين على إسقاط الجيش الأمريكي لمنطادها؟
أسوشييتد برس: السلطات الأمريكية أسقطت المنطاد قبالة سواحل كارولينا وتجري عملية لانتشال الحطام / صورة: AP
5 فبراير 2023

انتقدت بكين الأحد قرار البنتاغون إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وجرى رصده فوق أمريكا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".

وذكرت الخارجية الصينية الأحد أنها "طلبت بوضوح من الولايات المتحدة معالجة الأمر بشكل مناسب وبهدوء ومهنية وضبط للنفس".

وقالت بكين إن الولايات المتحدة "أصرت على استخدام القوة، ومن الواضح أنها بالغت في رد فعلها وانتهكت الممارسات الدولية بشكل خطير".

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط ،السبت بأوامر من الرئيس جو بايدن، المنطاد الصيني الذي حلق لأيام فوق الولايات المتحدة مسبباً توتراً كبيراً بين واشنطن وبكين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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