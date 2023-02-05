توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، السبت، بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وقالت الشرطة إنه جرى استدعاؤها إلى مكان الهجوم السبت في نحو الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش بالقرب من جسر مرور في نهر سوان في منطقة ميناء فريمانتل في بيرث.

وحسب بيان الشرطة فقد جرى انتشال الفتاة من الماء بإصابات خطيرة وتوفيت في مكان الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، الأحد، أن الضحية قفزت من دراجة مائية للسباحة مع مجموعة من الدلافين في النهر عندما وقع هجوم سمكة القرش.

ووقع آخر هجوم قاتل لأسماك القرش في مياه ولاية أستراليا الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما لقي رجل يبلغ من العمر 57 عاماً حتفه على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في شاطئ بورت في بيرث.