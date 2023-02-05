توفي الرئيس الباكستاني الأسبق، بيرفيز مشرف عن عمر 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى في الإمارات، حسب ما أكدت أسرته، الأحد.

وقالت متحدثة باسم السفارة الباكستانية في الإمارات إن الرئيس السابق برويز مشرف توفي اليوم الأحد في دبي، لتؤكد بذلك ما أوردته وسائل إعلام محلية قبل إعلان أسرته الخبر.

وأضافت شازيا سراج المتحدثة باسم قنصلية باكستان في دبي والسفارة في أبوظبي "بوسعي تأكيد وفاته هذا الصباح".

وكان مشرف، الجنرال العسكري السابق الذي حكم باكستان من 1999 حتى 2008، يخضع للعلاج في المستشفى الأمريكي، في مدينة دبي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أسرته ومصادر دبلوماسية.

وكان الرئيس الباكستاني الأسبق يعاني من الداء النشواني، وهو مرض نادر يتسبب في تلف الأعضاء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أسرته في بيان نشر على حسابه في "تويتر"، أن مشرف نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه.

وأشارت الأسرة إلى أن مشرف يعيش "مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد".