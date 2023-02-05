أدان وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حوادث حرق نسخ من القرآن مؤخراً في السويد وهولندا والدنمارك.

وقال الوزراء، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرابطة، السبت، "ندين بأشد العبارات أعمال السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول معينة عقب حرقهم وتدنيسهم نسخاً من القرآن الكريم الشهر الماضي".

وأضاف البيان أن "هذا التجديف أضر بالتسامح الديني وشوّهه. بينما تتوجب ممارسة حرية التعبير بطريقة مسؤولة".

وتابع: "أكدنا من جديد التزام آسيان بمواصلة تشجيع الحوار والتفاهم وتعزيز روح التعايش السلمي لتحقيق السلام والوئام في مجتمع عالمي متنوع".

والتقى وزراء خارجية الرابطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لمناقشة القضايا الإقليمية في أول لقاء مهم للكتلة منذ تولي إندونيسيا الرئاسة الدورية العام الحالي.

وبحث الوزراء أيضاً خلال اللقاء الوضع في ميانمار وذلك مع مرور عامين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة المستشارة أونغ سان سو تشي، في فبراير/شباط 2021، وذلك في أعقاب فوز حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات الوطنية عام 2020.

وحثت رابطة آسيان السلطات الميانمارية على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توافق الخمس نقاط لتمهيد الطريق لحوار وطني شامل.

والنقاط الخمس التي توصلت إليها دول آسيان في ربيع 2021 هي: إنهاء العنف، وبدء حوار بنّاء بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لآسيان لتيسير الحوار، وقبول المساعدات، وإجراء المبعوث زيارة إلى ميانمار.