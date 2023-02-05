سياسة
2 دقيقة قراءة
شوّه التسامح الديني.. وزراء خارجية آسيان يدينون حرق القرآن في 3 دول أوروبية
أدان وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بيان، السبت، حوادث حرق نسخ من القرآن مؤخراً في السويد وهولندا والدنمارك، مؤكدين أن "هذا التجديف أضر بالتسامح الديني وشوّهه. بينما تتوجب ممارسة حرية التعبير بطريقة مسؤولة".
شوّه التسامح الديني.. وزراء خارجية آسيان يدينون حرق القرآن في 3 دول أوروبية
شوه التسامح الديني.. وزراء خارجية آسيان يدينون حرق القرآن في 3 دول أوروبية.  / صورة: AA
5 فبراير 2023

أدان وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حوادث حرق نسخ من القرآن مؤخراً في السويد وهولندا والدنمارك.

وقال الوزراء، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرابطة، السبت، "ندين بأشد العبارات أعمال السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول معينة عقب حرقهم وتدنيسهم نسخاً من القرآن الكريم الشهر الماضي".

وأضاف البيان أن "هذا التجديف أضر بالتسامح الديني وشوّهه. بينما تتوجب ممارسة حرية التعبير بطريقة مسؤولة".

وتابع: "أكدنا من جديد التزام آسيان بمواصلة تشجيع الحوار والتفاهم وتعزيز روح التعايش السلمي لتحقيق السلام والوئام في مجتمع عالمي متنوع".

والتقى وزراء خارجية الرابطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لمناقشة القضايا الإقليمية في أول لقاء مهم للكتلة منذ تولي إندونيسيا الرئاسة الدورية العام الحالي.

وبحث الوزراء أيضاً خلال اللقاء الوضع في ميانمار وذلك مع مرور عامين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة المستشارة أونغ سان سو تشي، في فبراير/شباط 2021، وذلك في أعقاب فوز حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات الوطنية عام 2020.

وحثت رابطة آسيان السلطات الميانمارية على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توافق الخمس نقاط لتمهيد الطريق لحوار وطني شامل.

والنقاط الخمس التي توصلت إليها دول آسيان في ربيع 2021 هي: إنهاء العنف، وبدء حوار بنّاء بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لآسيان لتيسير الحوار، وقبول المساعدات، وإجراء المبعوث زيارة إلى ميانمار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us