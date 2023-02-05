تشهد منطقة "جبل واشنطن" بولاية نيو هامبشاير الأمريكية انخفاضاً في مستوى درجات البرودة وكرست سمعتها كواحدة من الأسوأ في العالم من حيث برودة الريح والصقيع.

وسجلت درجة حرارة الريح الباردة حوالي 80 درجة مئوية تحت الصفر صباح السبت حسب التوقيت الأمريكي.

وأظهر مقطع فيديو قساوة الطقس، حيث بلغت سرعة الريح ما يقرب من 205 كيلومترات في الساعة.

ويقع جبل واشنطن في الجبال البيضاء شمال ولاية نيو هامبشاير، وهو أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يبلغ ارتفاعه 1917 متراً.

وفي وقت مبكر من مساء الجمعة شهدت القمة ريحاً باردة ووصلت إلى 103 درجات فهرنهايت تحت الصفر.

ويتأهب ما يقرب من 100 مليون شخص في كندا والولايات المتحدة لهبوب رياح بالغة البرودة، حيث تواجه أمريكا الشمالية موجة برد قاسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الموجة بالغة البرودة قد تسبب رياحاً شديدة البرودة "تحدث مرة واحدة في الجيل" والتي تسبب قضمة الصقيع في أقل من 10 دقائق.

ولقى ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم إثر الطقس السيئ فى جنوب الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين.

ويُعزى الانخفاض في درجات الحرارة إلى موجة قطبية قوية تمتد من المقاطعات البحرية الكندية إلى قلب الولايات المتحدة.