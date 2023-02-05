سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تدرس احتمال تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، لكنه يبحث أولاً التداعيات السياسية المحتملة لهذه الخطوة.
إسرائيل تدرس احتمال تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"
استخدمت إسرائيل القبة الحديدية في صد صواريخ المقاومة الفلسطينية في الحروب الأخيرة على غزة / صورة: AA
5 فبراير 2023

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنه يدرس احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، لكنه يبحث أولاً التداعيات السياسية المحتملة لهذه الخطوة.

هذا التطور كشف عنه نتنياهو في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية نقلت تفاصيلها الأحد وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة "13".

وقال نتنياهو: "انتهينا تقريباً من عملية تشكيل الحكومة. سندرس ما إذا كنا سنزود أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية (..) نحن الآن بصدد صياغة سياستنا، وبعد ذلك سنبحث في التداعيات السياسية للقضية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً على جارتها أوكرانيا ما دفع دولاً، في مقدمتها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتابع نتنياهو: "سنتحقق من توفر المنظومة وكذلك سياستنا ومصالحنا في المنطقة، من المحتمل أن تكون مساهمة إسرائيل لأوكرانيا في مجالات أخرى".

كما أوضح أن "أحد الاعتبارات الرئيسية في اتخاذ هذا القرار هو رغبة الحكومة الإسرائيلية في عدم الدخول في صراع عسكري مع روسيا أو القوات الجوية الروسية التي تعمل في المنطقة، بما في ذلك في الأجواء السورية".

ومن حين إلى آخر يستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ما تقول تل أبيب إنها أهداف إيرانية في سوريا، حيث تعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

وأردف نتنياهو: "لدينا اعتبارات إضافية لا يتطلب من الدول الأخرى (يبدو أنه يقصد الولايات المتحدة) أخذها في الاعتبار".

واستطرد: "لا يمكنني تقديم أي وعود. علينا أن نرى ما الخيارات المتاحة وأن نأخذ في الحسبان مصالحنا في المنطقة".

وسبق أن رفضت الحكومة الإسرائيلية السابقة، التي تناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لابيد، تزويد أوكرانيا بأسلحة، واكتفت بنقل مساعدات إنسانية إلى كييف .

لكن الولايات المتحدة لا تتوقف عن دعوة إسرائيل إلى تقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا، وهو ما أكد عليه وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الذي التقى نتنياهو في القدس الغربية الاثنين.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية مساعدة أوكرانيا.

ومتهماً إيران بمساعدة روسيا، قال بلينكن إن "هذا يؤكد الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا أيضاً في الجانب الأمني ​​وليس الإنساني فقط".

ونفت إيران أكثر من مرة صحة اتهامات غربية لها بتزويد حليفتها روسيا بطائرات مسيّرة تستخدمها في الحرب بأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us