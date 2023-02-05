أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية حملة لجمع تبرعات لصالح النازحين الذي يعيشون ظروفاً صعبة في ظل الثلوج والأمطار بالمخيمات شمالي سوريا.

ولفتت الهيئة في بيان الأحد إلى تضرُّر مخيمات بمناطق عفرين واعزاز والباب وجوبان باي (الراعي) شمالي سوريا من الأمطار والثلوج الغزيرة في الأيام الأخيرة.

وأشار يعقوب إشيق نائب رئيس الهيئة المسؤول عن ملف المساعدات بسوريا إلى إطلاق حملة لمساعدة النازحين في المخيمات للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها بسبب الثلوج.

وأفاد بأن فرق الهيئة تواصل رصد الأضرار في المخيمات، حيث باتت بعض الخيام غير قابلة للاستخدام.

وذكرت الهيئة وجود حاجة مُلحّة إلى الفحم والفرش والأغطية والأحذية والملابس الشتوية والطحين والمواد الغذائية من أجل سكان المخيمات.

وفاقمت الثلوج الغزيرة معاناة النازحين السوريين الذي يقطنون في مخيمات شمالي البلاد، بعدما هربوا من هجمات نظام بشار الأسد وداعميه.

وأدّى تساقط الثلوج بكثافة إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها النازحون الذين يعيشون في خيام رثة بفصل الشتاء.

وأثرت الهطولات الثلجية سلباً على عديد من المخيمات وانهارت عشرات الخيام.