سياسة
2 دقيقة قراءة
لمواجهة الشتاء.. هيئة الإغاثة التركية تطلق حملة تبرعات للنازحين شمالي سوريا
أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية حملة لجمع تبرعات لصالح النازحين الذي يعيشون ظروفاً صعبة في ظل الثلوج والأمطار بالمخيمات شمالي سوريا. وأفاد بأن فرق الهيئة تواصل رصد الأضرار بالمخيمات، حيث باتت بعض الخيام غير قابلة للاستخدام.
لمواجهة الشتاء.. هيئة الإغاثة التركية تطلق حملة تبرعات للنازحين شمالي سوريا
هيئة الإغاثة التركية تطلق حملة تبرعات للنازحين شمالي سوريا / صورة: AA
5 فبراير 2023

أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية حملة لجمع تبرعات لصالح النازحين الذي يعيشون ظروفاً صعبة في ظل الثلوج والأمطار بالمخيمات شمالي سوريا.

ولفتت الهيئة في بيان الأحد إلى تضرُّر مخيمات بمناطق عفرين واعزاز والباب وجوبان باي (الراعي) شمالي سوريا من الأمطار والثلوج الغزيرة في الأيام الأخيرة.

وأشار يعقوب إشيق نائب رئيس الهيئة المسؤول عن ملف المساعدات بسوريا إلى إطلاق حملة لمساعدة النازحين في المخيمات للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها بسبب الثلوج.

وأفاد بأن فرق الهيئة تواصل رصد الأضرار في المخيمات، حيث باتت بعض الخيام غير قابلة للاستخدام.

وذكرت الهيئة وجود حاجة مُلحّة إلى الفحم والفرش والأغطية والأحذية والملابس الشتوية والطحين والمواد الغذائية من أجل سكان المخيمات.

وفاقمت الثلوج الغزيرة معاناة النازحين السوريين الذي يقطنون في مخيمات شمالي البلاد، بعدما هربوا من هجمات نظام بشار الأسد وداعميه.

وأدّى تساقط الثلوج بكثافة إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها النازحون الذين يعيشون في خيام رثة بفصل الشتاء.

وأثرت الهطولات الثلجية سلباً على عديد من المخيمات وانهارت عشرات الخيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us