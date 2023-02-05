سياسة
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والي إسطنبول يدعو لعدم الخروج بالسيارات بسبب الثلوج
دعا والي إسطنبول علي يرلي قايا المواطنين لعدم الخروج بالسيارات إلا عند الضرورة اعتباراً من مساء الأحد، بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة المتوقعة. وأفاد بأن معطيات مديرية الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية وثلجية متوقعة في عموم المدينة.
والي إسطنبول يدعو لعدم الخروج بالسيارات بسبب الثلوج
والي إسطنبول يدعو المواطنين لعدم الخروج بالسيارات إلا للضرورة بسبب الطقس / صورة: AA
5 فبراير 2023

دعا والي إسطنبول علي يرلي قايا المواطنين لعدم الخروج بالسيارات إلا عند الضرورة اعتباراً من مساء الأحد بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة المتوقعة في المدينة.

وأفاد يرلي قايا في تغريدة عبر تويتر بأن معطيات مديرية الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية وثلجية متوقعة في عموم المدينة مساء اليوم.

وأكّد أن الولاية اتخذت كل التدابير اللازمة في هذا الإطار، ودعا المواطنين لعدم الخروج بالسيارات إلا في حالات الضرورة اعتباراً من الساعة الخامسة مساء (3 ت.غ).

كما لفت يرلي قايا إلى أن السلطات لن تسمح بالخروج إلى الطرقات باستخدام الدراجات النارية والسكوترات الكهربائية اعتباراً من الساعة السادسة مساء بسبب العاصفة والأمطار والثلوج المتوقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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