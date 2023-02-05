سياسة
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"رد فعل مبالغ فيه".. بكين تحتج على إسقاط منطادها وتقول إنه للأغراض العلمية
قال وزارة الدفاع الصينية إن الهجوم الأمريكي على المنطاد الصيني هو "رد فعل مبالغ فيه". فيما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية عن خبراء، لم تسمّهم، قولهم إن رد الفعل الأمريكي قد يصعد التوترات بين جيشي البلدين.
"رد فعل مبالغ فيه".. بكين تحتج على إسقاط منطادها وتقول إنه للأغراض العلمية
وزارة الدفاع الصينية: الهجوم الأمريكي على منطاد مدني صيني هو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح / صورة: AP
5 فبراير 2023

احتجت وزارة الدفاع الصينية الأحد على إسقاط الولايات المتحدة منطاداً صينياً كان يحلّق فوق الأجواء الأمريكية، واصفة الحادثة بأنها "رد فعل مبالغ فيه".

وقال تان كيفاي الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، في بيان، اليوم، إن "الهجوم الأمريكي على منطاد مدني صيني هو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح".

كما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية عن خبراء (لم تسمهم) قولهم إن رد الفعل الأمريكي قد يصعد التوترات بين جيشي البلدين.

ومساء السبت، أسقطت الولايات المتحدة، منطاداً صينياً وصفته بأنه "منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد" قبالة سواحل كارولينا.

ووفق أسوشييتد برس، فإن إسقاط المنطاد جاء بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في أنحاء أمريكا الشمالية.

وحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن قرار إسقاط المنطاد جاء بأمر من الرئيس جو بايدن.

بدورها، أعلنت الصين أن المنطاد دخل بشكل غير مقصود المجال الجوي الأمريكي بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

وشوهد المنطاد فوق ولاية مونتانا يوم الأربعاء ثم واصل مروره في الأجواء عبر الولايات المتحدة. وشوهد فوق ولاية نورث كارولاينا صباح اليوم السبت، وفقاً لما ذكرته شركة أكيوويذر للأرصاد الجوية التي كانت تتبع المنطاد.

وعبّرت الصين عن أسفها لأن "المنطاد" المستخدم للأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية الأخرى ضل طريقه ودخل إلى المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إن منطاداً صينياً آخر رُصد فوق أمريكا اللاتينية، دون أن تحدد مكانه بالضبط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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