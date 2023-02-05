سياسة
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صور | تَعرَّفْ أحدث تصميم ليخت مبتكر يمكنه "التحليق" بـ86 مليون دولار
يُعتبر يخت بليكتروم من تصميم الاستوديو الإيطالي Lazzarini Design هو الأحدث بعدد من تصاميم اليخوت الفاخرة الجذرية له. فاليخت البالغ طوله 74 متراً مدعوم بنظام القارب المحلق، ويمكن رفع نفسه فوق سطح الماء، ويبدو كأنه "يطير" بسرعات عالية.
صور | تَعرَّفْ أحدث تصميم ليخت مبتكر يمكنه "التحليق" بـ86 مليون دولار
أُطلق على اليخت Plectrum وهو مدعوم بنظام القارب المحلق ويمكن أن يرفع نفسه فوق سطح الماء / صورة: Lazzarini Design Studio
5 فبراير 2023

كشف الاستوديو الإيطالي Lazzarini Design عن تصميم يخت فاخر وملهم ومبتكر ضمن سلسلة اختراعاته الأخيرة.

وأُطلق على اليخت اسم Plectrum، ويبلغ طوله 74 متراً، وهو مدعوم بنظام القارب المحلق.

ويمكن لـPlectrum أن يرفع نفسه فوق سطح الماء، ويبدو كأنه "يطير" بسرعات عالية.

وقال فريق الاستوديو الإيطالي إن تصميم اليخت مستوحى إلى حدٍّ كبير من المراكب الشراعية ذات البدن الواحد التي شاركت في مسابقة كأس أمريكا لليخوت الشراعية الدولية.

ولكن عوضاً عن أن تدفعه الرياح أسوة باليخت الشراعي، فإن هذا اليخت الضخم البرتقالي اللون واللامع تشغّله ثلاثة محركات تعمل بالهيدروجين، وكلّ منها يمتلك قدرة حد 5000 حصان.

رغم أنّ التصميم مجرد مفهوم فإنّ المصمّمين قالوا إنه يمكن أن يُبنى خلال عامين بتكلفة تقدّر بنحو 86 مليون دولار (80 مليون يورو) إذا عُثر على من يشتريه.

وأفاد المصممون في بيان: "نود أن نذكّر أنه في عام 1964 كانت صناعة السفن قادرة في الواقع على بناء سفن مماثلة".

وطبعاً يمكن ضبط نظام الزعانف المعدنية استناداً إلى "احتياجات الإبحار"، إذ يمكن توسيعها من عرض 15 متراً عندما تكون راسية في رصيف إرساء اليخت 20 متراً من العارضة عند الفتح، وذلك في أثناء إبحار اليخت بسرعة عالية.

ويُصنع اليخت من مزيج من المواد المركبة من ألياف الكربون الجافة، وقد صُمّم اليخت خفيف الوزن كي يكون الأسرع من نوعه، وسيمتلك القدرة لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 75 عقدة.

أما بالنسبة إلى وسائل الراحة على متن اليخت، فإنه سيجري تجهيزه بست مقصورات للضيوف، وجناح لمالك السفينة، ومهبط للطائرات العمودية، بالإضافة إلى نادٍ شاطئي، وحوض سباحة فوق مستوياته الأربعة.

ويُعتبر يخت بليكتروم هو الأحدث في عدد من تصاميم اليخوت الفاخرة الجذرية من لازاريني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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