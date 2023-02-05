سياسة
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تركيا.. بيع نحو 250 ألف عقار في يناير/كانون الثاني 2023
بلغت مبيعات العقارات في تركيا 249 ألفاً و852 عقاراً خلال يناير/كانون الثاني الماضي. وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات وذلك بواقع 29 ألفاً و576 عقاراً.
تركيا.. بيع نحو 250 ألف عقار في يناير/كانون الثاني 2023
تركيا.. مبيعات العقارات بلغت 249 ألفاً و852 عقاراً خلال 2023 / صورة: إعلام تركي
5 فبراير 2023

بلغت مبيعات العقارات في تركيا 249 ألفاً و852 عقاراً خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب معلومات من المديرية العامة للسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، توزّعت مبيعات العقارات لتشمل 92 ألفاً و192 مسكناً، و43 ألفاً و964 قطعة أرض قابلة للبناء، و82 ألفاً و503 قطع أرض زراعية، و11 ألفاً و214 مكان عمل، إضافة إلى عقارات أخرى.

وتصدّرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات وذلك بواقع 29 ألفاً و576 عقاراً، تلتها أنقرة بـ15 ألفاً و386 ثم إزمير بـ12 ألفاً و612 عقاراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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