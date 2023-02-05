بلغت مبيعات العقارات في تركيا 249 ألفاً و852 عقاراً خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب معلومات من المديرية العامة للسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، توزّعت مبيعات العقارات لتشمل 92 ألفاً و192 مسكناً، و43 ألفاً و964 قطعة أرض قابلة للبناء، و82 ألفاً و503 قطع أرض زراعية، و11 ألفاً و214 مكان عمل، إضافة إلى عقارات أخرى.

وتصدّرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات وذلك بواقع 29 ألفاً و576 عقاراً، تلتها أنقرة بـ15 ألفاً و386 ثم إزمير بـ12 ألفاً و612 عقاراً.