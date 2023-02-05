وافق المرشد الإيراني علي خامنئي الأحد على عفو جماعي عن عشرات آلاف السجناء، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأخيرة.

والعفو الجماعي يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه إيران بالذكرى الـ44 لثورة 1979.

وذكرت وكالة "مهر" المحلية أن خامنئي وافق على اقتراح رئيس القضاء محسني إجائي بإصدار عفو عام، وتخفيف الأحكام على "عدد كبير" من المدانين والمشتبه بهم.

وفقاً للمادة 110 من الدستور الإيراني يمكن العفو عن المدانين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم إذا قدّم رئيس القضاء الاقتراح ووافق عليه المرشد الأعلى.

وليس من الواضح عدد السجناء الذين سيجري إطلاق سراحهم بموجب العفو، الذي يأتي بعد ما يقرب من 5 أشهر من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً).

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2022 اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.