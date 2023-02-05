سياسة
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نيوزيلندا: مستعدون لتبادل خبراتنا مع تركيا لتوسيع دبلوماسيتها
قالت سفيرة نيوزيلندا في أنقرة زوي كولسون سنكلير إن بلادها يمكن أن تكون حلقة وصل بين تركيا ودول المنطقة، وهي مستعدة لتبادل خبراتها مع تركيا لتوسيع شبكتها الدبلوماسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
نيوزيلندا: مستعدون لتبادل خبراتنا مع تركيا لتوسيع دبلوماسيتها
سنكلير: لدينا تعاون في مجالَي السياحة والزراعة ومن الممكن توسيع نطاق تعاوننا ليشمل قطاعات أخرى / صورة: AA
5 فبراير 2023

قالت سفيرة نيوزيلندا في أنقرة زوي كولسون سنكلير إن بلادها مستعدة لتبادل خبراتها مع تركيا لتوسيع شبكتها الدبلوماسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي تصريح أدلت به لوكالة الأناضول أوضحت سنكلير أن نيوزيلندا يمكن أن تكون حلقة وصل بين تركيا ودول المنطقة.

وأضافت: "يمكن أن تكون نيوزيلندا أيضاً بوابة للشركات التركية التي ترغب في الوصول إلى المحيط الهادئ وجزره".

وأردفت بأن نيوزيلندا وسّعت ارتباطها بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال استثمارات كبيرة جداً في الثلاثين عاماً الماضية.

كما ذكرت أن تركيا أيضاً أطلقت في عام 2019 "مبادرة آسيا مجدداً" بهدف تعزيز وتحسين علاقاتها مع الدول الآسيوية.

ومشددة على أهمية الموقع الجغرافي لتركيا قالت سنكلير: "لدينا تعاون في مجالَي السياحة والزراعة، ومن الممكن توسيع نطاق تعاوننا ليشمل قطاعات أخرى".

وأشادت بوساطة تركيا من أجل إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو عام.

وتابعت قائلة: "نيوزيلندا سعت دائماً لإنهاء هذا الصراع بالحوار والمفاوضات، هذه الحرب أثرت سلباً في العالم بأسره".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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